COFAG-Geschäftsführer Schimpel bei finalen Befragungen im U-Ausschuss

Wien – Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss geht Dienstag und Mittwoch in sein vorläufiges Finale. Am Dienstag ist der operative Geschäftsführer der Coronafinanzierungsagentur (COFAG), Marc Schimpel, geladen. Thematisiert werden soll unter anderem der kritisch ausgefallene Rechnungshofbericht, wie die Fraktionen vor Beginn der Befragung klar machten.

Die FPÖ will ebenfalls hinterfragen, warum Schimpel, der als grünes Pendant zu Perner gelte, in die COFAG entsandt wurde. Dabei hätten die Grünen nichts anderes gemacht als die ÖVP, so Fraktionsführer Christian Hafenecker, nämlich einen Vertrauensmann in die COFAG zu entsenden. Schimpel habe zudem zuvor bei der Unternehmensberatung PwC gearbeitet, sei ohne Abkühlphase in die COFAG gekommen und die PwC habe dann Beratungsaufträge von der COFAG erhalten, kritisierte Hafenecker.