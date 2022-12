Pharma-Studien: Zahlungen an Ärzte nicht mehr registrierungspflichtig

Wien – Haben Ärzte bis vor kurzem im Rahmen spezieller Studien Geld von der Pharmaindustrie erhalten, so schien dies in einem Register im Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) auf. Die Meldepflicht für diese Studien wurde jedoch Mitte Oktober aufgehoben und das Register mit sofortiger Wirkung eingestellt, kritisierte Transpareny International Austria (TI-Austria) am Dienstag in einer Aussendung.