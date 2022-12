Persönliche Assistenz für behinderte Menschen soll einheitlich werden

Wien – Die Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung in der Freizeit, aber auch im Beruf, ist derzeit von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich – das soll sich jetzt ändern. In den Bundesländern Vorarlberg, Tirol und Salzburg startet im Frühjahr ein entsprechendes Pilotprojekt, gaben die Regierungsparteien am Dienstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Die anderen Bundesländer sollen in den nächsten Jahren ebenfalls ins Boot geholt werden.