Arm zwischen zwei Lkw eingeklemmt: 48-Jähriger in Brixlegg schwer verletzt

Brixlegg – Schwer verletzt wurde am Dienstag ein Lkw-Lenker bei einem Unfall in Brixlegg. Der Arm des Mannes wurde zwischen zwei Lkw eingeklemmt, er musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

Gegen 8.30 Uhr hatte ein litauischer Lkw-Lenker seinen Sattelzug an der Tankstelle abgestellt und im Shop eingekauft. Als er seine Fahrt fortsetzen wollte, musste er auf Grund der Situation retour fahren. Just in dem Moment parkte ein Serbe seinen Sattel-Lkw dahinter.