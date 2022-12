Drei Autos kollidiert: Unfall bei Völs sorgte im Frühverkehr für Stau

Völs – Aufgrund eines Auffahrunfalls stand am Dienstag in der Früh der Morgenverkehr auf der Inntalautobahn bei Völs vorübergehend beinahe still. Eine 56-Jährige hatte ihr Auto gegen 7.15 Uhr verkehrsbedingt stark abgebremst, woraufhin ein 33-Jähriger mit seinem Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Es kam zur Kollision. Auch eine 23-jährige Nachkommende konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen und fuhr ebenfalls auf.