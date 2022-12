Lenkerin beging nach Kollision in Häselgehr Fahrerflucht

Häselgehr – Eine Lenkerin flüchtete in der Nacht auf Montag nach einem Verkehrsunfall in ihre Wohnung. Laut Polizei bog die Frau gegen 0.20 Uhr mit ihrem Wagen von der Gramaiserstraße links auf die Lechtalerstraße abgebogen. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Dessen 52-jähriger Lenker erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert.