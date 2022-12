Anna Fill wird neue ÖH-Vorsitzende an der Uni Innsbruck

Innsbruck – Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) in Innsbruck hat seit Dienstag eine neue Vorsitzende: Die 21-jährige Jus-Studentin Anna Fill von der AktionsGemeinschaft wird die Geschicke der Studierendenvertretung in Tirol von nun führen. Ergänzt wird das Vorsitzteam von Lukas Schobesberger (JUNOS) und Matthias Lang (AG).

Wie die ÖH in einer Aussendung mitteilte, traten der bisherige Vorsitzende Daniel V. Müller (AG) und seine zweite Stellvertreterin Anna-Maria Weiß (AG) in einer Sitzung von ihren Funktionen zurück. Lukas Schobesberger (JUNOS) bleibt im Amt des ersten Stellvertreters. Die Rücktritte von Müller und Weiß (AG) seien keineswegs aus einem bestimmten Anlassfall oder gar wegen Streitereien erfolgt, betonte die neue Vorsitzende. Vielmehr hätten die beiden gemeint, dass es nun an der Zeit sei, das Zepter zu übergeben.