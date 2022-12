Umfrage vor Landtagswahl in NÖ: ÖVP droht historisch schlechtes Ergebnis

Eine aktuelle Umfrage 50 Tage vor der Landtagswahl in Niederösterreich verheißt einen ähnlichen Trend wie in Tirol: Die ÖVP dürfte deutlich verlieren, aber dennoch klar stärkste Kraft bleiben. Der Partei droht dennoch das schlechteste Ergebnis seit 1945.

St. Pölten – Eine Umfrage der Niederösterreichischen Nachrichten ("NÖN") gut 50 Tage vor der Landtagswahl am 29. Jänner 2023 sieht die Volkspartei bei 41 Prozent. Das sind zwar um zwei Prozentpunkte mehr als Ende September, dennoch würde die ÖVP die absolute Mandatsmehrheit verlieren und das bisher schlechteste Resultat bei einer Regionalwahl im Bundesland seit 1945 einfahren (bisher: 44,2 Prozent 1993).

Die SPÖ stagniert laut der Umfrage in der aktuellen Ausgabe der "NÖN" vom (morgigen) Mittwoch bei 24 Prozent (2018: 23,9 Prozent). Für die FPÖ würden 17 Prozent (2018: 14,8), für die Grünen acht (6,4) und für die NEOS sieben Prozent (5,2 beim erstmaligen Antreten 2018) zu Buche stehen. Die MFG würde mit zwei Prozent den Einzug in den Landtag in St. Pölten deutlich verpassen.