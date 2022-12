US-Kongress ehrte Polizei für Einsatz bei Attacke auf das Kapitol

Washington – Der US-Kongress hat jene Polizisten geehrt, die das Parlamentsgebäude am 6. Jänner 2021 gegen den Angriff eines gewalttätigen Mobs verteidigten. Die Spitzen von Demokraten und Republikanern in beiden Kongresskammern verliehen am Dienstag bei einer feierlichen Zeremonie die sogenannte Goldmedaille des Kongresses an die Polizei des Kapitols und der Hauptstadt Washington. Es ist die höchste Auszeichnung des US-Parlaments.