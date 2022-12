Trauer um die Tiroler Judoka-Legende Walter Gasteiger

Kufstein – „Judo ist von höchster Wichtigkeit“ – ein Spruch, der das Lebensmotto von Walter Gasteiger zusammenfasst. Er gehörte zu jenen Menschen, die ganz nachhaltige und besondere Spuren durch ihr überdurchschnittliches Engagement hinterlassen. Vieles wäre ohne ihn heute in Kufstein, aber auch in der Judokaszene nicht vorhanden. Auf sportlicher Ebene kam Gasteiger erstmals als Zimmererlehrling in Innsbruck bei einem Selbstverteidigungskurs mit Judo in Berührung. Über die Zollwache führte sein weiterer beruflicher Werdegang zum Sportlehrer in Kufstein. Als Judoka machte er sich besonders bei der österreichischen Nationalmannschaft einen Namen. Mit gerade 28 Jahren gründete er in Kufstein den Judoclub. Dort setzte er neue Maßstäbe und baute den Verein über die Jahrzehnte zur Kaderschmiede auf.