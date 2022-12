Skikarten für Kufsteiner Kinder ab Montag verfügbar

Kufstein – Ab Montag, 19. Dezember, können die Gutscheine für eine Skikarte für Kinder bis 15 Jahre für die Skigebiete Mitterland Thiersee mit dem Schlepplift Hinterthiersee und Schwoich beim Bürgerservice im Rathaus Kufstein abgeholt werden. Die Stadt schenkt in Kufstein gemeldeten Kindern bis zu fünf Gutscheine pro Kind für die Wintersaison 2022/2023. Da ein Skikurs in der Regel fünf Tage dauert, wird möglichst vielen jungen Kufsteinern ermöglicht, dieses Angebot in Anspruch zu nehmen.