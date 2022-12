EU-Verkehrskommissarin Valean über Transit: „Forderungen gehen ins Leere“

Innsbruck, Brüssel – Zuerst Italiens Verkehrsminister Matteo Salvini, nun (erneut) EU-Verkehrskommissarin Adina Valean. Wie stol.it gestern meldete, soll Valean Salvini in dessen Kritik an den Tiroler Lkw-Fahrverboten Recht gegeben haben. „Die Situation am Brenner besteht nun schon seit einiger Zeit, und wir haben mehrfach an Wien appelliert, die einseitigen Beschränkungen des freien Waren- und Personenverkehrs zu beenden“, wird Valean auf dem Nachrichtenportal zitiert. Wer sich in einem EU-Verkehrskorridor wie Tirol befinde, müsse diese Beschränkungen beenden, so Valean weiter, die im Brennerbasistunnel die Zukunft sieht.