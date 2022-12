Blackout rückt weiter in die Ferne: Umspannwerk in Nußdorf-Debant sichert Stromversorgung

Nußdorf-Debant – Das Umspannwerk in Nußdorf-Debant nahe Lienz ist nach sieben Jahren fertig modernisiert. Damit trägt die Anlage dazu bei, die Stromversorgung nicht nur in Osttirol, sondern in ganz Österreich zu sichern. Die hohe so genannte Ausfallsicherheit hat insgesamt rund 33 Millionen Euro gekostet. Das teilt die Austrian Power Grid (APG) mit, die das Umspannwerk im Bezirk Lienz betreibt.