Trauer und Entsetzen nach Tod eines Säuglings in Ruhpolding

Ruhpolding – Der Schock sitzt tief in der bayerischen Grenzgemeinde Ruhpolding. Am Sonntag gegen 12.15 Uhr hatte ein Passant auf einer Forststraße im Bereich einer beliebten Wanderroute nahe dem Parkplatz Seekopf ein lebloses Neugeborenes hinter einem Wall entdeckt. Laut Spurensicherung der Polizei dürfte der Körper kurz vor dem Auffinden dort abgelegt worden sein. Eine noch am selben Tag durchgeführte Obduktion ergab, dass der Bub gewaltsam ums Leben gekommen sein dürfte.

In einer Stellungnahme aus dem Gemeindeamt Ruhpolding heißt es, dass die Nachricht vom Säuglingstod am vergangenen Sonntag den Ort zutiefst berührt hat. „Es ist für uns Bürgerinnen und Bürger schwer vorstellbar, dass so etwas in der heutigen Zeit immer noch passiert. Unsere Gedanken sind bei dem verstorbenen Jungen, der viel zu früh gehen musste.“ Ruhpoldings Bürgermeister Josef Pfeifer zeigt sich in der Passauer Neuen Presse im Gespräch mit der Mediengruppe Bayern entsetzt über das Geschehen in seiner 7000-Einwohner-Gemeinde: „Gerade kurz vor Weihnachten von solchen Geschehnissen zu erfahren, macht mich sehr traurig und nachdenklich.“ Diesen schrecklichen „Ausweg“ trotz der Möglichkeit einer Babyklappe zu wählen, „ist für uns alle ein großer Schock“.