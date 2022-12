Außerferner Initiative plant Schulneubau im Oberen Aruntal

Reutte – Dass Krampusse nicht nur furchteinflößende Gesellen sind, sondern sich unter ihrem Fell auch ein weiches Herz verbirgt, bewiesen die Lechaschauer „Weidatuifl“. Denn mit ihrer Unterstützung konnte die Außerferner Initiative „Schulkinder Nepal“ Kinder in Chyamthang im Oberen Aruntal mit neuen Schuluniformen einkleiden und ihnen darüber hinaus sogar noch Hefte und Schulbücher kaufen.

„Ohne all die vielen Spender und helfenden Hände könnten wir vieles gar nicht umsetzen“, bedankt sich Ulrike Jäger, Frontfrau der Hilfsinitiative, die sich mit ihren Mitstreiterinnen Hannelore Gnadlinger und Paula Müller im Himalayastaat engagiert. Vieles konnte in den letzten Jahren in den entlegensten Gebieten bereits realisiert werden. Infrastruktur wurde aufgebaut, Wasserleitungen verlegt, Schulen, Krankenhäuser und eine Geburtsstation gebaut. Auch Waisenhäuser wurden errichtet.