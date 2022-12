Wenn die Maßstäblichkeit flöten geht

Analysevon Manfred Mitterwachauer Mittwoch, 7.12.2022, 05:11

Die schwarz-rote Landesregierung ist bemüht, gegen die aktuelle Teuerungswelle anzukämpfen. Dieses beherzte Engagement ist der Neo-Koalition nicht abzusprechen. Umso lockerer sitzt das Geld, um Hilfstöpfe zu füllen und Gegenmaßnahmen zu finanzieren. Dass zeitgleich Büroadaptierungen in Folge des Regierungswechsels von Schwarz-Grün zu Schwarz-Rot jedoch Unsummen verschlingen, passt zum Anti-Teuerungskampf wie die Faust aufs Auge.

Ein neuer Anstrich der vier Regierungswände und das Austauschen müde gewordener Sessel – keinem der acht neuen Regierungsmitglieder von ÖVP und SPÖ sei dies für die neu bezogenen Amtsbüros verwehrt. Dass aber all diese „Adaptierungsarbeiten“ nunmehr mit 290.000 Euro brutto zu Buche schlagen, lässt berechtigte Zweifel an der Maßstäblichkeit aufkommen. 20 Büros werden bzw. sind mit dieser Summe saniert worden. Im Schnitt also 14.500 Euro pro Büro. Die Leistungen, die über (land-)hauseigene Mitarbeiter erbracht werden, sind hier gar nicht inkludiert. Und auch der unterschiedliche Grad des Instandhaltungsumfangs der Büros ist hier unberücksichtigt. Der tatsächliche Aufwand pro Regierungsbüro bleibt also vorerst im Dunkeln.

Ein Vergleich: Die so genannte Armutsgefährdungsschwelle liegt in Tirol jüngsten Berechnungen zufolge bei 15.957 Euro an jährlichem Haushaltseinkommen. Über 100.000 Personen leben hierzulande an selbiger. Sie müssen mit einem mittleren Jahreseinkommen von 12.458 Euro auskommen. Weniger Geld, als die schwarz-rote Landesregierung nunmehr beschlossen hat, im Schnitt pro saniertem Landhaus-Büro auszugeben. Das mag aus Sicht der Damen und Herren Landesräte zu begründen sein. Zu denken gibt es allemal. Dass nebenbei auch noch gut 600.000 Euro für die Restaurierung des maroden Festsaals (samt Nebenzimmer) ausgegeben werden, sei nur nebenbei erwähnt.

Die Landesregierung grübelt, wie sie den Heizkostenzuschuss verstärkt unter die Leute bringen kann. Das ist gut. In Krisenzeiten will schließlich keiner am falschen Ende zu sparen beginnen.