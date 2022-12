Bildband übers Telfer Schleicherlaufen geplant: Fasnachtsbilder von einst gesucht

Telfs – Was traditionsreiche Fasnachtsveranstaltungen angeht, ist der Kalender in Tirol 2023, wie berichtet, (über-)voll. In Telfs geht das große Schleicherlaufen hingegen erst wieder am 2. Februar 2025 in Szene. Doch eigentlich hört die Fasnacht – und die Leidenschaft dafür – nie auf. Kaum einer weiß das besser als Martin Trigler, der seit 2019 als Zeugwart das „Fasnachtsarchiv“ in der Telfer Krehbachgasse betreut. Jede Woche ist er vor Ort, um über die dort gelagerten Schätze zu wachen – über 1000 Objekte vom riesigen Laningerkarren über prachtvolle Larven, Gewänder und Instrumente bis zu Franz Kranewitters Original-Prolog der Herolde aus dem Jahr 1925.