Liste-Fritz-Klubchef Sint kritisiert neue Investoren-Hotel in Tannheim

Tannheim – Liste-Fritz-Klubchef Markus Sint kritisiert das geplante Anleger-Hotel in Tannheim, dessen künftiger Betreiber aus Deutschland bis vor Kurzem mit der in Tirol verbotenen Eigennutzung der Apartments durch die Investoren warb.

„Investoren wollen Eigennutzung, also haben die künftigen deutschen Betreiber zur Verkaufsförderung die Eigennutzung auf ihrer Internetseite beworben“, so Sint: „Doch kein Bürgermeister und kein Landesrat wird das Investorenprojekt, sobald es in Betrieb ist, laufend kontrollieren.“ Sint fordert ein Verbot der Investorenmodelle: „Gesetzlich mag die Eigennutzung verboten sein, praktisch wird sie in Tirol ständig umgangen und gelebt.“ (mas)