TKI open 2023: Sieben Projekte mit Kippeffekt werden empfohlen

Letzterer will mit „Positive Futures“ mit einem viertägigen Festival der globalen Musik bestehende (Hör-)Gewohnheiten zum Kippen bringen, während die von Daniel Jarosch und Stefan Pirker ins Leben gerufene Performance-Gruppe MullMulla ihre aus Nebenprodukten der Konsumgesellschaft entstandenen Kostüme in Aufführungen und Workshops in den öffentlichen Raum tragen wird. „Dominoeffekt“ vom Zentrum für MigrantInnen in Tirol (ZeMiT) hingegen will in verschiedenen Kooperationsveranstaltungen quer durch Innsbruck Bubbles platzen lassen. (TT) Alle Projekte: tki.at/tki-open