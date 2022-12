Mehr Hilfe für Opfer: Regierung will „Gewaltambulanzen“ realisieren

Der Mann tauchte immer wieder vor ihrer Wohnung in Wien-Penzing auf – und passte sie schließlich am 4. Juli in einem Durchgang zu ihrem Wohnhaus ab. Er ging laut Anklage auf sie los, packte sie, hielt ihr den Mund zu, stach dann mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 12,5 Zentimetern in ihre Brust. Hernach lief er davon.