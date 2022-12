Prozess nach Angriff auf Bierfest: Bedingte Haft und Geldstrafe für Unterländer

Ein Unterländer und das Bier schreiben keine gemeinsame Erfolgsgeschichte. So musste er sich gestern erneut vor Strafrichter Norbert Hofer am Landesgericht einfinden. Dieser hatte den Mann schon vor Jahren verurteilt, da er einst im Bierrausch seiner Ehefrau eine derartige Ohrfeige verpasst hatte, dass das Trommelfell gerissen war. Schon damals hatte der Mann argumentiert, dass ihm die Erinnerung fehle, weil er Bier einfach nicht vertrage.

Gestern ging es um einen Vorfall im Juni am Kufsteiner Kaiserfest. Dort geriet der Unterländer mit einem Gast so in Streit, dass Passanten die Polizei herbeiholten. Diese konnte den Tobenden selbst kaum bändigen. Auch diesmal fehlte dem Mann nach reichlich Bier im Prozess die Erinnerung an die konkreten Morgenstunden.