Wohnungsbrand in Fulpmes: Kerzen steckten Krippe in Brand

Fulpmes – Brennende Kerzen führten am Nikolaustag zu einem Wohnungsbrand in Fulpmes. Eine 72-jährige Frau hatte im Wohnzimmer ihrer Erdgeschoßwohnung Kerzen angezündet und neben die Weihnachtskrippe gestellt. Danach ging die Frau in die Küche, bemerkte allerdings bereits nach kurzer Zeit Brandgeruch. Die Kerzen hatten die Krippe in Brand gesteckt.