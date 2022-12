53-Jährige stürzte mit E-Scooter in Rattenberg: Schwere Kopfverletzungen

Rattenberg – Eine 53-jährige Frau stürzte am Nikolausabend kurz nach dem „Rattenberger Tor" mit dem E-Scooter. Nach Erstdiagnose am Unfallort zog sich die Frau schwere Kopfverletzungen zu. Die Verletzte wurde mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert. (TT.com)