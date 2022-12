Die gute Geschichte: „Ein Vergelt’s Gott für die Treue“

Grins – Die Sozialen Dienste der Kapuziner, kurz slw, haben einen eingeschworenen Kreis an Unterstützerinnen und Unterstützern, die ihnen oft über viele Jahrzehnte hinweg die Treue halten. Eine wichtige Aufgabe ist auch die Verteilung des Förderer-Magazins fidelis, das auf eine lange Tradition zurückblickt: Seit 1908 werden die Hefte an die so genannten Förderinnen und Förderer geschickt, welche die aktuelle Ausgabe dann in ihrem Dorf verteilen und dabei viele Kilometer zu Fuß oder auf dem Fahrrad ehrenamtlich zurücklegen. Oft ist das auch gelebte Seelsorge, denn sie werden dabei von den Bezieherinnen und Beziehern in Gespräche verwickelt – besonders dann, wenn diese abgelegen wohnen und selten Besuch bekommen.