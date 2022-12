Deutsche Reichsbürger wollten staatliche Ordnung stürzen

Karlsruhe – Mutmaßliche Mitglieder der Reichsbürgerszene haben nach Angaben der deutschen Bundesanwaltschaft die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen wollen. Diese Staatsform sei schon in Grundzügen ausgearbeitet gewesen, teilte die Karlsruher Behörde Mittwochfrüh mit. „Den Angehörigen der Vereinigung ist bewusst, dass dieses Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt gegen staatliche Repräsentanten verwirklicht werden kann.“ „Hierzu zählt auch die Begehung von Tötungsdelikten.“ Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte in der Früh 25 Verdächtige festnehmen lassen. (dpa)