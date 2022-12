Zurück zu den Wurzeln des Sports

Die VIP-Zelt-Aufläufe, unterbrochen von sportlichen Aufregern, hatten den Mythos Kitzbühel bisweilen in Verruf gebracht, der Sport soll wieder in den Vordergrund rücken. Dass sich Ski-Club-Präsident Michael Huber künftig einer Zuschauer-Beschränkung verschreibt, mag ein Symbolakt ohne Tragweite sein. Aber eben damit sendet man in Zeiten, in denen soziale Medien das Bewusstsein der Bevölkerung nachhaltig prägen, ein Signal. Die Botschaft: Weniger kann mehr sein – und das muss nicht exklusiver bedeuten.