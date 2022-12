Hoffen auf den „Paris-Moment“: UN-Artenschutzkonferenz startet in Kanada

Was bei Klimaschutzkonferenzen die Klimaschutzziele („Nationally Determined Contributions“, NDCs) sind, sind beim Erhalt der Biodiversität die nationalen Strategien- und Aktionspläne (NBSAP) der Vertragsstaaten, also die jeweiligen Biodiversitätsstrategien.

Auch Österreich hat auf Basis der EU-Vorgaben eine solche Strategie erstellt, der nächste Schritt ist jedoch noch ausständig. Vor einer Woche wurde die Regierung in einem Offenen Brief des Österreichische Biodiversitätsrats, der Kommission für interdisziplinäre ökologische Studien (KIÖS) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften aufgefordert, die Strategie noch vor dem Beginn der CBD-15 (oder COP-15) in einem Ministerrat zu beschließen. (Die Abkürzung CBD steht für „Convention on Biological Diversity“, Deutsch: Konvention über biologische Vielfalt bzw. Biodiversität. „COP“ steht für „Conference of the Parties“, Deutsch: Vertragsstaatenkonferenz).