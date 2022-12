Bischöfe, Ukraine-Hilfe und Nobelpreis: Das war „Tirol Live“

Der Honorarkonsual der Ukraine, Walter Peer, Paul Wuthe, der Presse- und Medienreferent der österreichischen Bischofskonferenz und der Tiroler Quantenphysiker Gregor Weihs waren am Freitag zu Gast bei „Tirol Live“.

Auch am Fenstertag gab es natürlich Tirol Live. TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern spannte dabei einen weiten Bogen von der Bischofskonferenz bis zur Nobelpreisverleihung und der Situation der Flüchtlinge aus der Ukraine.

Mit dem Honorarkonsual der Ukraine, Walter Peer , ging es um die schwierige Zeit im Kriegsgebiet und die Herausforderungen in der Flüchtlingsbetreuung. Dabei ging es auch um die Frage, was brauchen diese Menschen und wie hat sich die Hilfsbereitschaft der Tiroler entwickelt.

Anschließend wurde es preisverdächtig. Besser gesagt: nobelpreisverdächtig. Am Samstag bekommt Anton Zeilinger die wichtigste Wissenschafts-Auszeichnung in Stockholm überreicht. Der Tiroler Quantenphysiker Gregor Weihs, der in der preisgekrönten Arbeit zitiert wird, sprach über die nun gewürdigte Leistung seines Kollegen und wie er mit ihm zusammengearbeitet hat.