Mehr als 30 Festnahmen bei Ausschreitungen in Griechenland

Athen – In Griechenland sind bei Ausschreitungen nach friedlichen Demonstrationen gegen Polizeigewalt mehr als 30 Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch gab es Krawalle in der Hauptstadt Athen sowie in Thessaloniki. Es kam zu Zusammenstößen zwischen Autonomen und der Polizei. Dabei flogen Brandsätze und Steine. Die Polizei setzte Tränengas ein. Die Zeitung To Proto Thema berichtete auch von zehn verletzten Einsatzkräften.