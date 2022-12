Wieder unter die besten vier: TI startet zuversichtlich in die Rückrunde

Obmann Michael Falkner ist zufrieden: „Erwartungsgemäß. Einziger Schönheitsfehler in der Hinrunde war die nicht notwendige Niederlage im Auswärtsspiel gegen Klagenfurt.“ So geht man zuversichtlich ab Samstag (Heimspiel gegen Bisamberg-Hollabrunn) in die Rückrunde. Noch aussichtsreicher blickt man zudem auf morgen (auswärts, 16 Uhr): Im Viertelfinale des ÖVV-Cup sind die TI-Damen klar in der Favoritenrolle. Gegner ist Zweitligist Mühlviertel Volleys, der einzig verbliebene Nicht-Bundesligist. Die Finalistinnen vom Vorjahr dürfen am Feiertag durchaus eine Aufstiegsfeier planen. (sab)