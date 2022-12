Einmal Öffi zum Probieren, bitte!

Das Monatsticket inkludiert neben allen Bussen auch die Züge der ÖBB innerhalb Tirols. Nutzbar ist das Ticket in S-Bahnen, Regional- und Fernzügen: Fährt man beispielsweise nach Kufstein oder St. Anton am Arlberg, ist das Monatsticket auch im Railjet gültig. Das Monatsticket ist ab Kaufdatum vier Wochen lang gültig. Zum reduzierten Preis ist es noch bis Ende des Jahres erhältlich. Das bedeutet: Wer am 31.12.2022 ein Monatsticket kauft, kann es bis 30.1.2023 nutzen.

Als Neo-Öffi-Nutzer:in stellt sich schnell die Frage: Was kann man mit Bus und Bahn überhaupt in Tirol machen? Neben dem täglichen Pendeln bringen die Öffis auch in der Freizeit Vorteile: Nicht nur, wenn man statt langer Parkplatzsuche den Bus ins Skigebiet oder zum Ausflugsziel nimmt. Sondern auch zu später – und manchmal flüssiger – Stunde: Drink and Drive ist beim Autofahren tabu, nicht aber mit den Öffis. Gerade in der Adventzeit sollte man nach Glühwein, Weihnachtsfeiern und Co. nicht mehr ans Steuer. Immer samstags, sonntags und feiertags verkehren dafür die Busse und Züge von VVT und ÖBB durch (fast) ganz Tirol.