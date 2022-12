Staatssicherheit: Zahl der Gefährder „in hohem zweistelligen Bereich“

In Österreich gibt es laut der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst eine „starke Szene“ im Bereich staatsfeindlicher Verbindungen. Die Gefährderanzahl liegt im hohen zweistelligen Bereich. Ein konkretes Bedrohungsszenario von radikalislamistischer oder rechtsextremer Seite gebe es aktuell nicht.

Wien – Seit nunmehr einem Jahr besteht die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), die das zuletzt umstrittene Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) abgelöst und einen „konsequenten Reformprozess" durchlaufen hat bzw. durchläuft, wie der Generaldirektor für öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, am Mittwoch im Innenministerium betonte. Bei dieser Gelegenheit warnte DSN-Leiter Omar Haijawi-Pirchner vor Gefährdern „im hohen zweistelligen Bereich".

Auch im Bereich staatsfeindlicher Verbindungen gebe es hierzulande eine „starke Szene". Im Zusammenhang mit einer von den deutschen Behörden am Mittwoch durchgeführten Razzia gegen die Reichsbürger-Bewegung - dabei wurden der deutschen Bundesanwaltschaft zufolge 25 Personen festgenommen - kam es offenbar auch zu Festnahmen in mehreren österreichischen Bundesländern. Details dazu nannte Haijawi-Pirchner nicht, die Kommunikation obliege den deutschen Behörden.

Was radikalisierte Islamisten betrifft, finden diese sich vor allem im Internet in Kleingruppen zusammen. Wie Haijawi-Pirchner berichtete, sind darunter „Kinder im Alter von 13, 14 Jahren, die schon weitgehend radikalisiert sind". Auf Nachfrage erwähnte der DSN-Chef in diesem Zusammenhang rund zehn unter 15-Jährige, „die eine große Herausforderung darstellen".