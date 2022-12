Angeklagte im Brüsseler Terrorprozess verließen aus Protest den Gerichtssaal

Die Beschuldigten werfen der belgischen Justiz einen unwürdigen Umgang beim Transport aus dem Gefängnis vor. Das Gericht würde einen politischen Prozess führen.

Brüssel – Während des Prozesses zu den Brüsseler Anschlägen von 2016 haben fünf Angeklagte den Gerichtssaal aus Protest gegen die Bedingungen, unter denen sie vor Gericht erscheinen müssen, verlassen. Der Angeklagte Ali El Haddad Asufi warf dem Brüsseler Gericht am Mittwoch vor, einen politischen Prozess zu führen und forderte einen würdigen Umgang mit den Beschuldigten. „Für das Schwurgericht ist das kein politischer Prozess", entgegnete die vorsitzende Richterin.

Entgeltliche Einschaltung

Entgeltliche Einschaltung

Die weiteren vier Beschuldigten, die den Gerichtssaal verließen, waren der einzige Überlebende des Terrorkommandos der Anschläge in Paris von 2015 mit 130 Toten, Salah Abdeslam, sein Kindheitsfreund Mohamed Abrini, sowie Osama Krayem und Sofien Ayari. Sie alle wurden bereits im Prozess um die Anschläge in Paris verurteilt. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieselbe Jihadistenzelle hinter den Anschlägen in Brüssel und in Paris steckt.

Augen während der Fahrt verbunden

Am Montag hatte bereits Mohamed Abrini die Bedingungen, unter denen er für die Verhandlung ins Gericht gebracht wurde, kritisiert. Abrini, der sich im letzten Moment nicht neben zwei Komplizen am Brüsseler Flughafen im März 2016 in die Luft sprengte, bemängelte, dass ihm bei der Fahrt ins Gericht die Augen verbunden worden seien und er laute Musik habe hören müssen. El Haddad Asufis Anwalt hatte die Leibesvisitationen kritisiert.

Bei dem Brüsseler Prozess um die islamistischen Anschläge vom März 2016 mit 32 Toten und hunderten Verletzten drohen neun Angeklagten lebenslange Haftstrafen wegen „Mordes und versuchten terroristischen Mordes". Einem zehnten Angeklagten, Ibrahim Farisi, wird wegen „Beteiligung an den Aktivitäten einer terroristischen Vereinigung" der Prozess gemacht. Einem der Angeklagten wird in Abwesenheit der Prozess gemacht, er soll in Syrien zu Tode gekommen sein. (APA/AFP)