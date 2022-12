Unfallambulanz Sanatorium Kettenbrücke: Acht Fachärzte betreuen Patienten bestens

Dr. Lill-Eccher hat seine Facharztausbildung in Innsbruck und Salzburg absolviert und eine spezielle Zusatzausbildung für Handchirurgie. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf arthroskopischen Operationen an Gelenken. Diese Art von Eingriff ist minimalinvasiv, führt daher zu weniger Blutverlust und beschleunigter Genesung. „Schulterluxationen, Oberarmkopf- und Schlüsselbeinbrüche zählen zu den häufigsten Verletzungen der oberen Extremitäten beim Wintersport“, erklärt der Unfallchirurg.

Der ebenfalls neu ins Team gekommene Dr. Zegg verfügt über eine Zusatzausbildung in Sporttraumatologie. „Bei akuten Sportverletzungen ist oft die rasche Abklärung und Therapie notwendig, um eine schnelle Genesung und damit ein rasches „back to sports“ gewährleisten zu können. Patienten, die direkt mit der Rettung in die Ambulanz kommen, werden sofort versorgt“, betont der in Innsbruck und Zell am See ausgebildete Facharzt.