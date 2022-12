Bei Geburt lag Mutter im Koma: Nun starb Kind mit zwei Jahren in Italien

Die Geschichte von Cristina Rosi hat auch Tirol bewegt: Die junge Italienerin lag nach einem Herzinfarkt elf Monate im Koma. In Hochzirl wurde sie behandelt – und wachte wieder auf. Nun ist ihr Kind gestorben.

Arezzo – Im Juli 2020 schlug das Schicksal zum ersten Mal zu: Cristina Rosi erlitt einen Herzinfarkt. Sie war im siebten Monat schwanger, ihre Tochter wurde als Frühchen zur Welt geholt. Die junge Italienerin fiel ins Koma. Ihre Geschichte bewegte auch Tirol: Die Frau wurde auch in der Rehabilitationsklinik Hochzirl behandelt. Dort erwachte sie elf Monate nach dem Infarkt. Das Geld für die aufwendigen Behandlungen auch in anderen Spezialkliniken hatte ihr Partner Gabriele mit einer Spendenaktion gesammelt.

Sauerstoffmangel hatte nicht nur bei der Mutter schwerwiegende Schäden hinterlassen. Auch Tochter Caterina brauchte viele Behandlungen und Therapien – so wie auch Cristina. Noch immer waren beide getrennt. Aber nach insgesamt 16 Monaten war es dann so weit: Cristina konnte zum ersten Mal ihr Kind im Arm halten.

Das Glück währte nur kurz: Wie italienische Medien berichten, verschlechterte sich der Zustand des kleinen Mädchens. Die Ärzte kämpften ein weiteres Mal um sein Leben. Doch vergeblich: Am Montag starb die Zweijährige. „Caterina du bist meine kleine Prinzessin, du wirst sicher an einem besseren Ort und mit weniger Leid sein”, Schrieb ihr Vater Gabriele in einem Facebook-Posting. (TT.com)