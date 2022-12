Online-Zulieferer Flink Austria und Fahrradboten-Tochter insolvent

Wien – Die Flink Austria, eine Tochter des deutschen Lebensmittel-Blitzlieferdienstes Flink, und ihre Fahrradboten-Tochter sind insolvent. Die Konkursverfahren wurden heute laut Aussendungen des Alpenländische Kreditorenverbands (AKV) und des Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) am Handelsgericht Wien eröffnet. Von den beiden Insolvenzen sind insgesamt 458 Beschäftigte und freie Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer betroffen.

Von der Insolvenz der Flink Austria sind laut Aussendung 163 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten wurde mit 22,4 Mio. Euro angegeben. Die österreichische Tochter hat Kundinnen und Kunden in Österreich von Standorten in Wien, Graz und Innsbruck aus mit Waren aller Art per Express Fahrradkurier beliefert.