Perus Präsident löste vor drohender Amtsenthebung Parlament auf

Lima – Nur wenige Stunden vor einer Debatte über seine Amtsenthebung hat Perus Präsident Pedro Castillo das Parlament aufgelöst. Er löse den "Kongress vorübergehend auf" und setze "eine außerordentliche Notstandsregierung" ein, die per Dekret regieren werde, sagte der umstrittene linksgerichtete Staatschef in einer Fernsehansprache am Mittwoch. Castillo kündigte an, "so schnell wie möglich einen neuen Kongress" einzuberufen.