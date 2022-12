Von ihm aufgelöstes Parlament will Präsidenten von Peru absetzen

Nur wenige Stunden vor einer Debatte über seine Amtsenthebung hat Perus Präsident Pedro Castillo das Parlament aufgelöst. Der Präsident will so seine eigene Absetzung verhindern und eine neue Verfassung ausarbeiten lassen. Das Parlament setzte daraufhin den Präsidenten ab.

Lima – In Peru ist der Machtkampf zwischen dem Parlament und Präsident Pedro Castillo eskaliert. Der Kongress enthob den linksgerichteten Staatschef am Mittwoch des Amtes, nachdem dieser zuvor die Auflösung des Parlaments verkündet hatte. Die Parlamentarier stimmten für die Absetzung Castillos. Kurz davor hatte dieser die Auflösung des Kongresses und eine Neuwahl des Parlaments angekündigt. Er verhängte eine nächtliche Ausgangssperre und wollte vorübergehend mit Dekreten regieren.

Die Regierung des Linkspolitikers Castillo befand sich in einem permanenten Machtkampf mit dem Parlament. Zuletzt verweigerte der Kongress dem Staatschef die Erlaubnis, zum Gipfel der Pazifik-Allianz nach Mexiko zu reisen. Das Treffen wurde in Folge dessen in die peruanische Hauptstadt Lima verlegt und nun aber gänzlich verschoben. Zwei von Castillos Vorgängern waren in ähnlichen Verfahren des Amtes enthoben worden.

Castillo hatte am Mittwoch seinerseits zum Schlag gegen den Kongress ausgeholt. Er werde das Parlament vorübergehend auflösen und eine Notstandsregierung einsetzen, so der Staatschef in einer Ansprache am Mittwoch. Zudem werde es eine Neuwahl des Kongresses geben. Die Parlamentarier sollen dann innerhalb von neun Monaten eine neue Verfassung ausarbeiten. Bis dahin werde "mit Dekreten" regiert, kündigte Castillo an.