„Time": Ukrainischer Präsident Selenskyj ist Person des Jahres

New York, Kiew, Moskau – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist wegen seines Widerstandes gegen den russischen Einmarsch in sein Land vom US-Magazin Time zur Person des Jahres gewählt worden. „Die diesjährige Wahl war die eindeutigste in unserer Erinnerung", schrieb Time-Chefredakteur Edward Felsenthal zur Begründung am Mittwoch.

Time kürt seit knapp einem Jahrhundert jedes Jahr traditionell die "Person of the Year" – jene Person, die die Welt in den vorherigen zwölf Monaten am meisten verändert hat. Selenskyi setzte sich 2022 unter anderem gegen Star-Unternehmer Elon Musk durch, der bereits 2021 auf dem Cover war. Zusammen mit dem ukrainischen Präsidenten zeichnete das Magazin am Mittwoch auch den "Geist der Ukraine" mit dem Titel aus. (APA, dpa)