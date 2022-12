Autos stießen kurz nach Abfahrt von Autobahn in Ampass zusammen

Ampass – Ein Mann ist am Mittwochmorgen bei einem Autounfall in Ampass verletzt worden. Der 60-Jährige war ebenso wie ein 23-Jähriger mit dem Auto auf der Inntalautobahn in Richtung Westen unterwegs. Gegen 9.25 Uhr verließen die beiden bei Hall Mitte die Autobahn. Der 60-Jährige hielt seinen Wagen bei einer Stopptafel an, um auf die Tiroler Straße einzubiegen. Der 23-Jährige hielt hinter ihm. Dann fuhr der 60-Jährige an, musstge jedoch kurz darauf erneut abbremsen. Das bemerkte der 23-Jährige zu spät und fuhr auf den Vordermann auf.