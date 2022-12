Skifahrer stießen in Sölden zusammen, Mann fuhr weiter

Sölden – In Sölden ist am Mittwochmittag ein Mann bei einem Unfall mit Fahrerflucht verletzt worden. Der Mann war gegen 12.15 Uhr auf einer blauen Piste unterwegs. Ein anderer Skifahrer touchierte ihn dabei links hinten, beide stürzten. Der zweibeteiligte Skifahrer erkundigte sich kurz, ob bei dem 49-Jährigen alles in Ordnung sei. Dann fuhr er jedoch weiter. Seine Daten gab er nicht bekannt.