Aggregate für Charkiw

Innsbruck – Die von der Stadt Innsbruck angekauften Stromaggregate (Kosten: 50.000 Euro) für die ukrainische Stadt Charkiw wurden gestern für den Transport in die Ukraine vorbereitet. Insgesamt wurden 15 große Aggregate (6 kW – damit können kleine bis mittelgroße Gebäude mit Strom versorgt werden) und fünf kleine Aggregate (für kleinere Häuser und mobile Einsätze) besorgt. Zudem wurden zwei von den Innsbrucker Kommunalbetrieben (IKB) gespendete, gut erhaltene Verteilnetztransformatoren nach Charkiw geschickt. Die Aggregate werden in der Ukraine in Schulen, Kindergärten und bei Nahversorgern eingesetzt. (TT)