Ex-Finanzminister Eduard Müller bringt die ÖVP in Bedrängnis

Die ICG gibt zu, hier einen Fehler gemacht zu haben. Sie stehe zu ihrer Verantwortung und mache den Schaden wieder gut, heißt es in einer Stellungnahme der Beraterfirma. 19.378,87 Euro seien an das Finanzressort bereits zurückgezahlt worden. Man habe „nach eingehender interner Untersuchung und in der vollen Kooperation mit der WKStA feststellen“ müssen, dass Verhaltensregeln im konkreten Fall nicht eingehalten worden seien.