2000 Fachkräfte in Tirol ausgebildet: Stiftung schafft Wege zur Pflege

Innsbruck – 2040 werden fast doppelt so viele Menschen über 85 in Tirol leben wie heute. „Deshalb brauchen wir so viele Menschen wie möglich in Pflegeberufen“ appellierte Cornelia Hagele (ÖVP), Landesrätin für Pflege, gestern bei der Pressekonferenz zum 20-Jahr-Jubiläum der Pflegestiftung Tirol. Die Stiftung wird vom AMS und dem Land Tirol finanziert und bildet Menschen im Pflege- und Sozialbereich aus. Seit der Gründung im Jahr 2002 wurden 2000 Fachkräfte ausgebildet.