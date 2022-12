Führerscheinneuling stürzte mit Auto in Mils zehn Meter in Wald ab

Mils – Ein 17-Jähriger wurde am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Mils verletzt. Ein 18-Jähriger war gegen 23 Uhr mit einem geliehenen Auto auf der Oswald-Milser-Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve ins Rutschen kam. Der Pkw kam von der nassen Fahrbahn ab und stürzte etwa zehn Meter in ein Waldstück ab, teilte die Polizei mit.