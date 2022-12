„Weißes Rauschen“ Angstlust zweier Existenzialisten

Katastrophaler Ausgangspunkt für das Außerkraftsetzen gesellschaftlicher Verhältnisse ist die Kollision eines Tanklasters mit einem Zug voll toxischer Chemikalien in der Nähe eines beschaulichen US-College-Städtchen. Ein so genannter „Airborne Toxic Event“, also ein über die Luft verbreitetes giftiges Ereignis, passiert – zwangsläufig erinnert das an die allzu früh normalisierte Covid-Pandemie, genauso wie an langsamere Katastrophen wie die menschengemachte Erderhitzung.