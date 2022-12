Protest der Klimaaktivisten auf Flughäfen München und Berlin

München – An den Flughäfen München und Berlin-Brandenburg haben Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation" am Donnerstagvormittag Rollbahnen blockiert. In München habe die Polizei die Aktion auf der Nordbahn nach rund einer Stunde beendet, erklärte ein Flughafen-Sprecher. Der Flugverkehr habe auf die Südbahn umgeleitet werden können, sodass es nicht zu Ausfällen und Verspätungen gekommen sei.