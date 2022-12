Zwei Proteinimpfstoffe in den Tiroler Impfzentren ab kommender Woche verfügbar

„VidPrevtyn Beta“ von Sanofi sowie erneut „Nuvaxovid“ von Novavax sollen kommende Woche in begrenzter Menge erhältlich sein. Ab sofort können Kinder ab sechs Monaten für eine Impfung im Impfzentrum Innsbruck angemeldet werden.

Innsbruck – Ab kommender Woche sind in den Tiroler Impfzentren zwei weitere Impfstoffe erhältlich. Wie das Land am Donnerstag mitteilte, werden nach derzeitigem Stand die Proteinimpfstoffe „VidPrevtyn Beta“ von Sanofi sowie erneut „Nuvaxovid“ von Novavax zur Verfügung stehen – jedoch in begrenzter Menge.