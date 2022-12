Hochzeiger Open-Air, Tattoomesse und Biathlon: Das ist am Wochenende los in Tirol

Am Ende der Woche kommen die Wintersport-Fans voll auf ihre Kosten. Die Skigebiete Hochzeiger und Mayrhofen starten mit einem vielseitigen Programm in die Saison. Die Biathleten zeigen ihr Können beim Weltcup in Hochfilzen. Kulinarik und Wintersport wird bei dem SnowArt Genussfestival in Serfau-Fiss-Ladis verbunden. Dort treten auch viele Musiker:innen auf, aber nicht nur dort, sondern in ganz Tirol dürfen wir uns auf Àlvaro Soler, Voodoo Jürgens, Go Lilety, Jazzrausch und Bluatschink freuen. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (9. Dezember)

🎸 ➤ „Go Lilety” im Stromboli: Mit einer Mischung aus Rock, Funk und Hip-Hop begeistert die Band ihre Fans. Die gesprochenen, gesungenen und geshouteten Texte variieren zwischen Selbstironie, Weltverbesserung und einer augenzwinkernden Beschreibung der aktuellen Zeit. Eine geballte Ladung an Tyrolean Hip-Rock gibt es am Freitag um 20 Uhr im Kulturlabor Stromboli in Hall. Es gilt das Prinzip „pay as you wish” und man hat freie Platzwahl.

😄 ➤ Luis aus Südtirol – Weihnachts-Special im Komma: Sogar den Luis aus Südtirol lässt Weihnachten nicht kalt. Im aktuellen Programm widmet er sich dem Fest der Liebe. Es ist ein bunter Mix aus feinstem, handgemachtem und improvisiertem Kabarett. Beginn im Komma in Wörgl ist um 20 Uhr. Tickets (ab 33 Euro) sind HIER erhältlich.

🎼 ➤ Die Bigband „Jazzrausch” im Treibhaus: Mit 120 Konzerten pro Jahr in Europa, Amerika, Asien und Afrika gehört die Techno-Jazz-Band im Bigband-Format zu den erfolgreichsten Big Bands der Welt. Mit ihrem Adventkonzert „Still, Still, Still” gastieren sie um 21 Uhr im Innsbrucker Treibhaus. Der Eintritt beträgt mindestens 5 Euro, es gilt das Prinzip „pay as you wish”. Karten bekommt man HIER.

