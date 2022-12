28-Jähriger überstand Absturz mit Gleitschirm in Fulpmes unverletzt

Fulpmes – Unversehrt hat ein 28-jähriger Gleitschirmpilot am Donnerstagvormittag einen Absturz im Stubaital überstanden. Der Einheimische war gegen 10.30 Uhr vom offiziellen Startplatz der Schlick 2000/Kreuzjoch losgeflogen. Bereits beim Abheben bemerkte er laut Polizei wenig Druck im Schirm und kaum Auftrieb.

Nach wenigen Flugmetern und einer Flughöhe von etwa 30 Metern über dem Boden klappte der Schirm zusammen und verlor an Höhe. Das Fluggerät verfing sich anschließend in mehreren Baumwipfeln. Der 28-jährige Pilot konnte sich an einem Baumstamm festhalten und unverletzt geborgen werden. (TT.com)